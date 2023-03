ISE2023 Pan Acoustics

D’après le fabricant, il s’agit du seul haut parleur alimenté en PoE++, ce qui lui permet d’exploiter 60 W d’amplification. La colonne PB 04 utilise donc le même câble réseau pour l’énergie et l’audio en Dante.

Pan Immerse 4D Audio

C’est dans une salle d’écoute confortable que Pan Acoustics présentait son application de mixage objet Pan Immerse 4D Audio. Cette plateforme de production multifonctionnelle et interactive est conçue pour le rendu et le contrôle des objets audio, mais elle peut également interagir avec d’autres systèmes via divers protocoles de contrôle. Jusqu’à 128 canaux de haut-parleurs sont gérables.