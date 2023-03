ISE2023 Powersoft

Présenté par Luca Giorgi et Claudio Lastrucci, l’amplificateur de puissance Unica est basé sur une architecture Cloud. L’idée est de proposer une plateforme unique, mais suffisamment polyvalente pour répondre à un maximum de besoins d’intégration, en basse comme en haute impédance. La gamme comprend trois modèles à quatre canaux de respectivement 9, 12 et 16 kW et trois à huit canaux de 2, 4 et 8 kW.