ISE2023 Prolights

Les EclPendant et EclPendantJr sont des projecteurs destinés à un usage suspendu, soit à vue soit camouflés à l’aide d’un kit d’encastrement. De 200 W et 100 W respectivement, ils sont disponibles en blanc chaud, blanc froid ou RVBB, et sont pilotables par DMX, Dali, et peuvent accepter du 48 V pour servir d’éclairage de sécurité.