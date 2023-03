ISE2023 PSI Audio

Associés à un subwoofer, les moniteurs actifs A215-M sont principalement conçus pour les travaux de mastering. Les sources posées au sol garantissent l’homogénéité de la réponse, et la caractéristique de dispersion du moniteur a été optimisée pour l’écoute assise et debout. Ces colonnes de monitoring bénéficient de l’amplification de classe G à haut rendement et systèmes CPR (réponse en phase compensée), AOI (adaptation de l’impédance de sortie), ALG et PSC.