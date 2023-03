ISE2023 RGBLink

Le contrôleur M mini MX permet un contrôle et mix de plusieurs sources simultanées. Doté de quatre HDMI In et deux Out, d’une prise Ethernet Stream Out, de ports USB pour Webcams, le mélangeur se dote de fonctionnalités avancées en audio, avec deux XLR In, deux jack In et Out, une prise casque, la prise en charge du Bluetooth, et le contrôle des caméras PTZ.