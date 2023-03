ISE2023 Shure

Le gestionnaire de spectre AXT600 est remplacé par la version numérique AD600. Une nouvelle carte mère améliore les performances. En 1 U de rack, il offre un balayage plus rapide, analyse le spectre de 174 MHz à 2,0 GHz, et coordonne les fréquences. Les six connecteurs BNC offrent de multiples possibilités, tandis que la connectivité Dante permet une écoute de contrôle sur le réseau.

Wavetool

La seconde annonce de taille est le rachat de Wavetool, le logiciel finois de surveillance de qualité des liaisons sans-fil. Ce logiciel référence promet de rester compatible avec le maximum de marques du domaine, tout en améliorant les fonctionnalités avec les produits Shure.

STEM

Dans l’intégration, Shure lance une gamme de produits très simples et efficaces qui provient de la marque californienne STEM, rachetée en 2021. Après des ajustements audio, les produits répondent au standard de la marque au SM58 et lance un micro/HP POE Dante très élégant qui développe 4 W RMS (Stem Table).

La dalle de plafond Stem Ceiling propose un prix plus attractif que ses grandes sœurs des séries MXA, pour des salles moins complexes. La barre de son Stem Wall propose une captation par un réseau de microphone et promet une diffusion audio large bande. Une procédure d’auto-calibration audio permet une optimisation simplifiée du système par l’intégrateur.