ISE2023 Taiden

Réunis lors de l’allocution de lancement de Taiden Europe : Frank Fan, ingénieur support technique ; M. Zhang, responsable recherche et développement ; Ilyes Ouertani, chef de produit ; Olivier Blain, directeur technique ; Karima Souley, directrice financière ; Jack De Keyser, CEO Taiden Europe ; Qingdong Zhou, PDG Taiden ; Sarah Monteiro, directrice marketing & internal sales ; Haitao Chen, vice-président ; Antoine Haller, directeur commercial ; Christy Fang, general manager overseas et Miranda Yin, responsable des ventes Afrique.

M. Qingdong Zhou, PDG de Taiden, accompagné de son interprète, lors de l’interview d’Éric Moutot pour SONO Mag.

LANCEMENT DE TAIDEN EUROPE

Taiden est une entreprise chinoise créée en 1996 et spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes numériques de conférence. La marque est distribuée dans 130 pays. Et c’est au cours d’une soirée en marge de l’ISE 2023 qu’a été officialisée la création de la filiale européenne de la marque. À cette occasion, Qingdong Zhou, le PDG de l’entreprise, nous a accordé un entretien.

SONO Mag : Quelles sont les spécificités de la marque Taiden par rapport aux autres fabricants ?

Qingdong Zhou : Parmi toutes les spécificités de nos produits, celle qui nous distingue est la technologie infrarouge que nous utilisons pour la transmission des données. C’est assez rare dans l’univers de la conférence et cela apporte une sécurité accrue dans la confidentialité des données, le signal infrarouge ne pouvant pas être capté de l’extérieur de la salle.

Un autre point important est la simplicité de mise en œuvre d’une redondance du système, via un bouclage de la distribution. Si une liaison est rompue, toutes les unités restent reliées ensemble et continuent de fonctionner.

SONO Mag : Comment votre marque a-t-elle vécu la période de Covid ?

Qingdong Zhou : Nous avons eu la chance de disposer de notre propre usine et de suffisamment de matières premières et composants pour assurer les demandes de produits. Nos équipes se sont mobilisées pour mettre à profit le temps disponible pour créer de nouvelles solutions, particulièrement en ce qui concerne les solutions hybrides rendant possible des conférences présentielles et distancielles dans un seul et même environnement. De nombreux clients ont apprécié ce travail et les nouveaux produits qui en résultent.

SONO Mag : À quels types de projets Taiden peut-il répondre ?

Qingdong Zhou : Nous sommes capables de fournir des solutions de conférence pour une multitude de besoins, que ce soit pour les organisations gouvernementales ou non gouvernementales, mais aussi les structures et entreprises de toutes dimensions.

À noter que nous avons aussi un réseau de location de matériel qui répond à des besoins ponctuels, même sur des configurations très étendues.

SONO Mag : Que représente le marché européen pour votre marque ?

Qingdong Zhou : Le marché européen est très important pour Taiden, c’est un peu le vivier des grandes institutions et nous sommes reconnaissants envers nos partenaires et clients pour la confiance qu’ils nous ont témoigné jusque-là. Il nous est donc paru évident, à la suite de notre changement de stratégie de distribution, de créer une véritable filiale Taiden Europe au service de nos clients et partenaires européens.

SONO Mag : Quelles sont vos ambitions pour l’Europe ?

Qingdong Zhou : C’est le début pour nous, mais notre ambition sur ce territoire est grande. L’équipe compte dix personnes et nous allons l’étendre au fur et à mesure du développement du marché.

À moyen terme, nous imaginons également établir un service de recherche et développement dédié au territoire européen pour répondre aux besoins de ce marché avec encore plus de précision, peut-être en France d’ailleurs. Le but en étant ici est de développer des solutions qui répondent aux besoins réels des utilisateurs de systèmes de conférence.

Pour joindre Taiden Europe :

22, avenue des Nations, Bât. Rembrandt, Paris Nord 2

93420 Villepinte, France

Tél. : +33.(0)1.49.89.18.49

Mobile : +33.(0)7.66.73.01.29

Email : sarah@taiden.com

HCS-5390

Le système HyCon est une solution de conférence hybride inclusive qui permet aux participants d’être sur site ou à distance. Peu importe leur emplacement, à partir d’une page Web ils ont accès aux discussions et au partage de documents. Le système permet la gestion centralisée des réunions par un modérateur, le vote synchronisé et l’interprétation des résultats en ligne et la génération en temps réel d’un rapport de réunion complet.

La série HCS-5390 arbore un design inspiré de la forme d’un livre, destiné à représenter une communication de transition entre les participants. Elle est dotée de la technologie de contrôle dirATC Taiden, une transmission audio infrarouge numérique garantissant un son de qualité et la confidentialité des conférences. L’espace de l’écran est optimisé, et plusieurs configurations peuvent être combinées pour accueillir des groupes plus importants.