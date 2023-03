ISE2023 Tascam

Destiné à l’enregistrement en haute définition, le Portacapture X6 dispose d’un couple stéréo ainsi que plusieurs entrées analogiques. Mais c’est son écran tactile et les apps qu’il contient qui le singularise pour l’ergonomie. Il se commande même à distance via smartphone. Travaillant jusqu’à 96 kHz 32 bits virgule flottante, il permet d’enregistrer simultanément six pistes.

Sonicview 24

Présentée sur l’ISE en 2022, la console Sonicview 24 est annoncée disponible en 16 ou 24 faders. Son électronique travaille jusqu’à 96 kHz en 32 bits, et en 54 bits flottants pour les processeurs internes. Elle se relie en MADI, AES, Dante ou analogique. Un stagebox 16 IO est aussi disponible.