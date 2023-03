ISE2023 Televic Conference

La gamme étendard Confidea s’adjoint Confidea GO G4, un pupitre sans-fil, sans affichage. Il dispose de deux batteries pour une autonomie de 12 h. Les produits Confidea filaires et sans-fils sont désormais compatibles pour des architectures plus complexes. Le nouveau mode « mains libres », disponible sur les gammes Unicos et Confidea Flex, permet de réaliser une conférence sans activation de la prise de parole sur les postes. La gamme basique de conversation D-Cerno dispose maintenant d’une série encastrable, alors que Televic France annonce la distribution de Arthur Holm pour des intégrations haut de gamme sans faille. Enfin, Televic achète à Beyerdynamics la gamme de produit de visite guidée sous licence DECT Unite. Floqué du nom de la marque allemande jusqu’à épuisement des stocks, puis de son propre nom, Televic reprend la vente et le SAV de ce produit très versatile permettant une conversation full duplex entre deux unités.

