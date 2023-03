ISE2023 TOA Electronics Europe

L’IP-A1PC238 est un haut-parleur de plafond PoE, avec amplificateur intégré de 8 W et stockage jusqu’à 20 fichiers audio.

Il prend en charge le protocole SIP, et ses 20 ports multicast sont disponibles pour des opérations de radiomessagerie de groupe. Il peut également recevoir des diffusions du système de gestion vidéo via le backchannel audio ONVIF.