ISE2023 Void Acoustics

Pour célébrer ses vingt années d’existence, Void était aussi présent dans l’une des vastes salles d’écoute audio. Le fabricant dévoile six références dont l’Arclite. Ce système point source à courbure constante très puissant se destine au touring, en tant qu’alternative à l’Arcline 8. Très polyvalent, l’Arcline assure une couverture uniforme sur des audiences de taille moyenne et large.

série Air

Avec leurs designs reconnaissables entre mille, les enceintes de la série Air sont familières des clubs et autres lieux animés. L’Air 15 est un sub de 15’’ en fibre de verre qui complète les enceintes des séries Air et Cyclone. Le Cyclone 208 est un sub double 8’’ discret classé IP55. Le caisson de basses Venu 208i est un ajout avec amplification ultra-compact en double 8’’ à la série Venu V2. Il peut alimenter jusqu’à quatre enceintes, notamment les Cyclone 4, Cyclone 55 et Indigo 6. Il bénéficie également d’un DSP intégré accessible via port Ethernet.

Inca 500

L’Inca 500 est un amplificateur conçu pour une intégration peu encombrante et économe en énergie dans les projets commerciaux et résidentiels. Il peut alimenter aussi bien des haut-parleurs conventionnels à basse impédance que des haut-parleurs à haute impédance. L’Inca 500 dispose également d’une bibliothèque de préréglages intégrée et peut être piloté à partir d’un téléphone ou d’un ordinateur. Enfin, le Bias Q1.5 est un ampli à quatre canaux avec une puissance de 4 x 600 W. Il est doté d’une correction intégrée du facteur de puissance. Il convient à de multiples applications.