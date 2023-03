ISE2023 Wharfedale Pro

D’une puissance continue de 750 W, cet élément de line array actif avec DSP est équipé de deux haut-parleurs de 10’’. Il délivre 133 dBSPL max à 1 m. Le WLA-210A se distingue par son guide d’onde original EVO-Fold et ses pièces de mise en phase conçues pour une réduction significatives des différentes formes de distorsion.

Drone

S’utilisant à l’intérieur ou à l’extérieur grâce à son IP65, le Drone contient quatre satellites de 4’’ plus un sub de 8’’. Disponible en blanc, noir ou vert jardin (RAL 6005), on peut aussi choisir en haute et basse impédance. Les GLL sont disponibles pour Ease.