ISE2024 Arbane Group

7G900

Avec Uninline Max (photo), APG propose une solution adaptée aux grands concerts, événements en salle et en extérieur. L’UM210 est une enceinte line-array équipée de deux haut-parleurs de 10’’, d’un médium de 6,5’’ et d’un moteur à compression de 1’’. Avec ce modèle, le constructeur français reste fidèle à une architecture trois voies acoustiques, deux voies électriques.

L’accastillage permet le montage en tension et en compression. L’utilisation stackée est aussi possible. Le caisson de basse UM121, équipé d’un haut-parleur de 21’’, vient compléter l’ensemble. L’Uniline Max utilise les amplificateurs DA8 et DA12. Avec ce système, APG marque son retour dans le secteur du touring de grande ampleur.