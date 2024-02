ISE2024 Audio-Technica

3R500

La sécurité des réseaux informatiques est aujourd’hui un sujet important et contraignant. Conscient de cette problématique, Audio-Technica a décidé de proposer une nouvelle approche des interconnexions audio en déclinant ses produits connectés en version LK. Ces références s’appuient sur le protocole de chaînage Audio-Technica LinK, qui permet la distribution de l’alimentation et l’échange de signaux audio haute qualité.

Le principe est de raccorder les éléments par simple câble CAT5E, afin de simplifier la mise en œuvre, de minimiser les cheminements informatiques et de réduire les coûts. Avec l’ATND1061LK (photo), l’ESW-R4180LK et les SmartMixers, il est possible de créer des écosystèmes audio indépendants du réseau.