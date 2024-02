ISE2024 AV STUMPFL

3A500

AV Stumpfl présentera sa technologie d’écrans de projection AnyShape, les dernières fonctionnalités de son logiciel Pixera 2.0, ainsi que le serveur multimédia Pixera GEN 2.

AnyShape permet de créer des écrans de projection sur mesure non rectangulaires. Également présentés sur le stand, l’écran de projection mobile MonoBlox 21:9, ainsi que le matériau de surface d’écran de projection noir Blackpeak.

La v2.0 du soft Pixera offre désormais un flux de travail multi-utilisateur, une fonctionnalité de content remapping, le hardware GEN 2 pour Pixera one et Pixera two/RS (photo) pour la location croisée, et les dernières avancées sur la norme SMPTE 2110.