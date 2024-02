ISE2024 Beyma

7H300

Un haut-parleur 18’’ vient compléter la série LEX. Équipé d’un saladier parfaitement compatible avec les modèles classiques, le 18LEX1200 est proposé en version ferrite (photo) et néodyme. La longue excursion, le haut rendement et la très faible distorsion caractérisent ce HP conçu pour les concepts bass-reflex et pavillonnaires.

Le guide d’ondes SG6 de 6,3’’ de hauteur et 1,4’’ de gorge est en polycarbonate et capable de fournir un SPL homogène et iso phase sur toute la surface. Avec une directivité de 120° x 10° et 200 mm de profondeur, il est idéal pour des boîtes très compactes.

Le 8FX320Nd est un coax 8’’ hautes performances avec cône en carbone. Il se démarque pour l’utilisation en point source bass-reflex, en monitoring, home-cinéma ou petit système où un SPL élevé est requis.