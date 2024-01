ISE2024 ChamSys

1E350

GeNetix Node 5 est un node polyvalent qui offre un support pour le Timecode, le MIDI et 10Scene. Compatible Art-Net, sACN, RDM, il est entièrement configurable à partir des consoles ChamSys. Il est conçu pour les applications où le Timecode ou la source MIDI sont éloignés de la console. Lorsqu’il est connecté aux MagicQ PC Systems via USB, GeNetix Node 5 débloque les MagicQ PC Systems en mode Full Unlocked, agissant non seulement comme une interface DMX, mais aussi comme une passerelle Timecode, MIDI et 10Scene, mettant toute la puissance du logiciel MagicQ à la disposition des systèmes fonctionnant sous Linux, Mac ou PC.