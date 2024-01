4K300

À découvrir sur le stand, le système d’enceintes colonnes Frigga, les enceintes d’installation WMS et la série passive d’Odin Audio Systems (photo). Frigga est composé d’un caisson de basse actif et d’une colonne d’enceintes conçus pour les applications mobiles. Il fournit un son de qualité supérieure dans les salles de petite et moyenne taille. Les enceintes WMS conviennent à une grande variété d’environnements et sont très faciles à installer. Les versions 16 Ω et 100 V sont disponibles.