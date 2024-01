ISE2024 DAS Audio

7E500

Le ARA-P28.74 est équipé d’une configuration de deux haut-parleurs de 8’’ et d’un pavillon rotatif polyvalent, offrant une couverture de 70° de 70 Hz à 17 kHz (horizontal) et 40° (vertical). Il est doté d’un amplificateur de classe D d’une puissance de 1 200 W, crête 2 400 W, aboutissant à un SPL maximal de 141 dB.

Les transducteurs sur mesure 8GXN et le moteur à compression M78N assurent une distorsion minimale. Avec un DSP avancé de 96 kHz, l’interface de contrôle Alma et des points de fixation M10 pour une installation polyvalente, le ARA-P28.74 est une solution qui conviendra à divers environnements, aussi bien comme système principal de sonorisation qu’en soutien des line arrays Lara et Sara.