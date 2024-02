ISE2024 Ecler

7D600

Ce stand permettra une écoute comparative entre plusieurs modèles de haut-parleurs Ecler qui sortiront l’année prochaine. L’équipe sur place présentera la série Vida et Nimbo, la plateforme Ecler Cloud – conçue pour contrôler et moduler tous les aspects des amplificateurs numériques de la gamme primée Vida, les prochaines séries d’amplificateurs Hada et Aura, les panneaux Pulso, les basses puissantes des subwoofers Kick et Edge et les solutions complètes de la série VEO d’Ecler Video Systems.