1D550

GLP dévoile le JDC2 (photo) : Plus imposant que le JDC1, certifié IP65 et doté d’une fonction spéciale encore secrète. À découvrir également sur le stand, l’Impression X5 IP Maxx, un projecteur destiné à des applications pour de plus grandes distances et qui, grâce à la version IP65, permet une utilisation à l’extérieur. Enfin, les visiteurs pourront voir la gamme Fusion X-PAR (8Z et 18Z), résistante aux intempéries et dotée d’un zoom.