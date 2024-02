ISE2024 Hisense

2V500

Voici la prochaine génération de solutions d’affichage et d’écrans professionnels de la marque, du Digital Signage à l’écran interactif, en passant par les Window Facing. Hisense profitera de cette édition de l’ISE pour présenter VisionInfo, un logiciel d’affichage dynamique. Une solution CMS complète et des fonctionnalités avancées de gestion d’affichage à distance. Elle offre aux utilisateurs la liberté de modifier et de publier du contenu tout en s’assurant qu’il s’affiche bien sur tous les écrans d’un système. L’outil se veut puissant, efficace et facile à utiliser.