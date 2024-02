ISE2024 Lone Audio

7K620

Les amplis de streaming Internet Wi-Fi LA-60WIAMP (photo) et LA-120WIAMP complètent la gamme Plug & Play. De format compact, ils sont disponibles en deux puissances (60 W et 120 W). La connexion Wi-Fi se réalise grâce à l’application Web 4Stream disponible sur l’App Store et Google Play, qui permet aussi de gérer la programmation et la diffusion.

Il est également possible de se connecter via le réseau Ethernet. Les sorties fonctionnent en 70/100 V et en basse impédance 4-8-16 Ω. Les amplis sont dotés du Bluetooth, d’un port USB et de mini SD. Ils sont conçus pour des installations multiroom (jusqu’à huit pièces) telles que des restaurants, boutiques, magasins, hôtels…