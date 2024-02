ISE2024 Luxibel

1F500

Le Luxibel X FR140C (photo) est un fresnel RVBL de 140 W qui promet une puissance élevée et une excellente qualité optique. Il dispose de filtres Lee calibrés et d’un IRC supérieur à 90. Les valeurs DMX du projecteur sont rétrocompatibles avec le B Expo 100 existant. La marque propose également un panneau souple multicolore, le X PA400C, disposant d’une source de lumière RVBBBLC de 400 W, d’une banque de filtres Lee calibrés, d’un IRC supérieur à 95 et de huit boutons de préréglage de température de couleur.

Le X FL300TW est un projecteur blanc réglable de 300 W, avec quatre boutons prédéfinis et un boîtier en aluminium solide et léger.

Enfin, le Multi Dolly est un chariot polyvalent utilisable en pré-installation, pré-production, ou transport.