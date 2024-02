ISE2024 Naostage

5D750

Naostage présente son K System, récompensé par plusieurs awards, dans une configuration immersive et interactive, où les visiteurs pourront découvrir cette solution de tracking 3D automatique et sans balise. Le spectacle comprendra plusieurs séquences. Le mapping vidéo sera géré par SMODE tandis que le K System s’occupera du tracking live des visiteurs pour les interactions son, image et lumière. Ils pourront ainsi découvrir des expériences interactives, contemplatives ou ludiques, pour le tourisme culturel, la muséographie, la scène, le retail ou les parcs à thème.