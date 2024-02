ISE2024 Next (Next StageLIFT et Next Truss)

1F500

La tour Dolly Next Speaker sera présentée à l’ISE. L’année dernière, Prolight + Sound Next a présenté la tour d’enceintes modulaire. Une référence de 1 t pouvant aller de 5 à 10 m de hauteur, construite avec les éléments Next NX-34 et NX44 standards. Tous les éléments spéciaux pour la tour sont désormais dans un seul chariot afin d’en faciliter le transport et l’entreposage.

Next StageLIFT complète sa gamme avec un palan à chaîne manuel. Le NSL-MH10 (photo) a une capacité de charge de 1 t et une hauteur de levage de 10 m. Presque tous les composants sont en noir pour un look discret. Enfin, le NSL-10 contient une cellule de pesée intégrée et sans fil, développée par Eilon Engineering. Une version filaire pour installation fixe est à venir.