ISE2024 Nicols Lighting

1D400

Pas moins de 14 nouveautés sont présentées lors de l’ISE 2024 avec entre autres l’arrivée de la gamme Ultra dédiée aux prestataires. Ces PARs LED robustes offrent six références du PAR 7 x 20 W RVBBAUV à optique fixe, au PAR COB Zoom 200 W RVBB IP.

Le Nova PAR 3010 est lui aussi équipé du menu en français de la marque et de l’ensemble des spécifications de la gamme Nova, qu’il vient compléter.

C’est également l’arrivée des robotisés Racer Profile en CMJ en 550 W et 350 W LED, permettant une utilisation complète, efficace et surtout rentable pour tous les prestataires exigeant des solutions facilement amortissables.