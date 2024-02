ISE2024 Optimal Audio

7A300

Toujours en vue de simplifier le monde de l’audio d’installation pour les intégrateurs comme pour les utilisateurs finaux, le fabricant britannique continue d’agrandir et de faire évoluer son écosystème avec les enceintes Cuboid 6 et 6TX.

Grâce à leur puissance de 60 W (AES) et 240 W (crête), les Cuboid 6 atteignent les 107 dB (en continu) et 113 dB (en crête). Leur indice IP54 et leur réponse en fréquence de 90 Hz à 20 kHz en font la solution idéale pour les espaces extérieurs où les besoins en basses fréquences sont souvent plus importants.