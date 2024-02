ISE2024 Pequod

7H100 – 3OSC15 – 3OSC16

L’Aliseo, enceinte trois voies passive, allie élégance et compacité. Elle possède des haut-parleurs 5’’ haut de gamme, une dispersion conique à 70°, un filtre passif offrant dynamisme et fidélité sonore pour le home-cinéma et les espaces restreints.

L’Altano (photo), est un subwoofer compact. Il intègre trois woofers 12’’ pour une puissance totale de 2 700 W. Sa forme ovoïde évite les ondes internes. De puissance compacte, il est idéal avec les systèmes Zephyrus, Ostro et Kona.