ISE2024 Pixelhue

3B800

Pixelhue est une société de solutions Pro AV créée en 2018 par Novastar. Sa gamme de produits comprend des mélangeurs, des processeurs, des contrôleurs, des serveurs, etc., utilisés dans divers domaines tels que des événements en direct, des conférences, des stades et des lieux de spectacle. Découvrez sur l’ISE le Q8, un commutateur de présentation offrant une puissance de traitement vidéo 4K en temps réel.

Il est équipé de 72 connecteurs d’entrée et de 48 connecteurs de sortie, prenant en charge jusqu’à 48 entrées et 16 sorties simultanément, le tout en 4K. L’appareil est doté de plusieurs connecteurs (DP 1.2+HDMI 2.0 + 12G-SDI). Le Q8 a aussi la capacité de traiter la vidéo 8K, pour concevoir et gérer les événements en direct facilement.