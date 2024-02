ISE2024 Relacart

7A130

Relacart présentera ses systèmes HF et de conférence, ainsi que des produits en Dante. Le WDC-903 (photo) est un boîtier de discussion sans fil conçu pour les conférences. Grâce à l’interface Dante, il peut communiquer avec n’importe quel appareil équipé du système pour transmettre de l’audio. Le Confer X est un auto-mixeur numérique à 64 canaux et 16 canaux de sortie Dante, un produit intéressant pour les conférences. Enfin, on retrouvera le TDN1 : ce support de microphones avec sortie réseau Dante peut être connecté au logiciel DanteMIc pour régler le gain et le mode. Il est vendu avec un support de table facilement adaptable aux micros à col de cygne.