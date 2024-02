ISE2024 Robe Lighting

1C700 – 1D700

Mise à jour de la gamme iSERIES, avec le iT12 qui offre des effets d’animations, avec une protection IP65 pour une utilisation intérieure et extérieure. Il est équipé d’un moteur LED iSE-MSL-TE de 500 W, délivrant un flux lumineux de plus de 13 600 lm, avec une durée de vie de 40 000 heures et une garantie de 4 ans (ou 20 000 heures). Il offre des couleurs variées en RVB, CMJ ou en direct, un zoom motorisé, et intègre des technologies de protection comme RAINS, parCoat, et une résistance aux conditions extrêmes jusqu’à -50°C grâce à POLAR+. Le logiciel REAP permet une surveillance en temps réel, et la technologie NFC permet de l’accéder via l’application Robe Com, depuis un appareil mobile.