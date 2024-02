ISE2024 Roxx

1F700

ROXX agrandit la famille Cluster avec l’arrivée du S2, un strobe wash IP65 polyvalent, mappable par pixel et combinant deux effets complémentaires en une seule unité. Il peut être associé à tous les produits de la série pour offrir aux concepteurs lumière des possibilités créatives dans des configurations horizontales et verticales, adaptées aux petites et grandes salles ainsi qu’aux stades. Le S2 propose de nombreux motifs intégrés, permettant de créer des effets lorsqu’un serveur de média n’est pas disponible, ou lorsque l’installation nécessite une solution rapide. La marque propose des filtres magnétiques avec notamment le Blackface, utile dans les applications télévisuelles.