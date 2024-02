ISE2024 Segon

7K620

La JS-CLASSFIT240 est une barre de son spécialement conçue pour les salles de réunion, de conférence ou encore de classe, d’une puissance de 240 W en classe D. Elle est équipée d’un récepteur Bluetooth intégré pour la diffusion de contenu audio. Elle est également dotée de deux récepteurs UHF avec microphones mains utilisables lors de présentations, conférences ou réunions. Pourvue d’entrées Aux RCA avec réglage de volume, d’une sortie RJ45 compatible avec un panneau de contrôle mural et d’une entrée optique et coaxiale en RCA pour connecter à une smart TV. Accessoires, équerres et visseries sont inclus.