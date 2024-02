4K300

Découvrez en action sur le stand Highlite les Stage Blinder FLEX Blaze (photo) et le Polar Wash 740 de Showtec. Le Blinder FLEX Blaze se compose d’un contrôleur et de huit modules dotés chacun de LED COB de 100 W, 3 000 K, de LEDs ambre et RVB qui permettent de créer des spectacles lumineux uniques, colorés et dynamiques. Le Polar Wash 740 est une tête mobile polyvalente dotée de sept LEDs RVB et d’un anneau de LED contrôlable séparément.