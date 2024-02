3P200

La HCS-8679 est un écran rétractable qui se relève simultanément avec le microphone et une interface USB et qui s’incline automatiquement à 25°. Les utilisateurs peuvent également choisir l’angle le plus confortable selon eux. En outre, le port USB rétractable et l’écran tactile de 1,3’’ permettent de multiplier les fonctions de conférence, tout en offrant une grande flexibilité, en économisant de l’espace et en jouissant d’un espace clair et dépourvu de quelconque obstruction visuelle.