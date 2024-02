ISE2024 Tascam

7F220

TASCAM présentera le MA-BT240 (photo), un amplificateur compact (classe D) destiné à l’installation. Il conviendra parfaitement aux restaurants, bars et espaces commerciaux. Il comprend une partie mixage (ligne/micro) et une connexion Bluetooth. L’amplificateur fonctionne en basse impédance (2 x 120 W sous 4/ Ω) et en haute impédance (1 x 240 W sous 70/100 V).

Le BD-MP1MKII est un lecteur professionnel multiformat (Blu-ray, DVD & CD) rackable (19’’ x 1U) également conçu pour l’installation (régie, bar, restaurant, espaces commerciaux). Il permet aussi la lecture via carte SD (SD/SDHC/SDXC jusqu’à 512 Go) et périphériques USB, et acceptant de nombreux formats audio. Il est équipé d’une sortie HDMI et d’une sortie symétrique XLR. En outre, l’appareil est livré avec télécommande.