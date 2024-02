ISE2024 Yamaha

3E700

L’équipe française et européenne Yamaha met en avant son expertise et ses innovations dans le domaine de l’audio professionnel pour les différents marchés et applications. Aux côtés des consoles DM7 et DM3, Yamaha présente ses solutions ADECIA pour les téléconférences sous forme d’expérience globale sur le stand. Avec ses microphones, processeurs, amplificateurs, équipements de réseau et enceintes dont les dernières VXH, VXL et VC-N, les visiteurs auront l’opportunité de constater l’intégration transparente de l’écosystème audio Yamaha via ProVisionaire, proposant un parcours de l’audio optimisé depuis l’entrée jusqu’à la sortie.