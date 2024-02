ISE2024 Yestech

3B550

La série d’écrans semi-transparents MT est conçue en alu moulé sous pression. Avec 7,5 kg sur la balance et une épaisseur de 85 mm, l’écran est doté de pixels LED haute résolution et dispose d’une hauteur de suspension de sécurité allant jusqu’à 10 m. L’installation peut être réalisée par une seule personne, notamment grâce à un verrouillage rapide et une poignée. D’une transparence de plus de 40 %, les écrans peuvent être assemblés en angle droit, ou encore en arcs intérieurs et extérieurs de ±10°, pouvant ainsi s’adapter à diverses formes. Classée IP65, la série MT est résistante à la corrosion, étanche à l’humidité et à l’eau, conçue pour diverses applications, en intérieur comme à l’extérieur.