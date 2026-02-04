Série C
AKG présente la Série C, une gamme de microphones à condensateur destinée aux prises de voix et d’instruments. Ces modèles sont conçus pour une utilisation plug & play et intègrent un corps en métal 100 % recyclé ainsi qu’un emballage recyclable. La série comprend le C114 (large diaphragme multidirectivité), le C104 (large diaphragme cardioïde à captation latérale) et le C151 (petit diaphragme cardioïde à captation frontale). L’ensemble de la gamme propose une large plage dynamique et un faible niveau de bruit, répondant aux besoins des studios actuels tout en prenant en compte les enjeux environnementaux.