L’OC-B6 est un microphone destiné à la prise de son de batterie et aux applications live. Fabriqué à la main à Vienne, il est conçu autour de la capsule CKR6-B. Avec un SPL Max supérieur à 170 dB SPL, sans modification du signal par pré-égalisation (pre-EQ), et une tête orientable à 220° intégrée dans un boîtier ultra-compact, l’OC-B6 restitue les différentes nuances d’impact de la batte sur la peau de la grosse caisse, pour un rendu plus chaleureux ou des attaques plus percutantes. En parallèle de ce microphone, Austrian Audio introduit son premier kit batterie, le DMK1.
