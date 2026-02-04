E6LX

L’Avid E6LX est le coeur de traitement des systèmes Venue S6L. Il repose sur une architecture fonctionnant entièrement en 96 kHz et est destiné aux environnements de sonorisation live. Il est disponible en trois configurations offrant 128, 176 ou 256 canaux d’entrée. Chaque canal dispose d’une chaîne de traitement comprenant égalisation, dynamique et filtres. Le système est compatible avec les plug-ins AAX et peut être étendu via des cartes HDX-192, ce qui permet une évolution des capacités de traitement et de configuration.

LV1 Control

La LV1 Control est une surface de contrôle conçue pour être utilisée comme extension matérielle des consoles LV1 Classic ou des systèmes modulaires. Elle se connecte via un port USB et propose une interface de commande tactile pour le mixage. Elle comprend 17 faders motorisés de 100 mm, 17 encodeurs et 17 écrans LCD dédiés au suivi par canal. La surface intègre la fonction Touch-and-Turn pour le réglage des paramètres affichés à l’écran, ainsi que des commandes dédiées au Mute et Solo. Elle est personnalisable grâce à 18 touches utilisateur et à un pavé tempo et pèse 6,4 kg.