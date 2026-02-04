15LEX1200Nd

Le 15LEX1200Nd étend la famille LEX dédiée au renforcement des sub-graves. Ce subwoofer de 15’’ présente une fréquence de résonance de 36 Hz, une bobine mobile DUO double couche de 4’’, une excursion linéaire de ±11 mm et une sensibilité de 97 dB. Il intègre le système de refroidissement breveté Malt Cross, destiné à limiter les pertes liées à la compression de puissance. Le haut-parleur est optimisé pour une utilisation dans des enceintes à rayonnement direct ainsi que pour des charges bass-reflex de type passe bande, dans le cadre d’applications de sub-graves.



15MLEX1000Nd

Le 15MLEX1000Nd complète la série MLEX avec un modèle 15’’ destiné aux enceintes large bande et s’oriente vers des applications de médium-grave à fort niveau de sortie. Ce haut-parleur affiche une fréquence de résonance de 38 Hz, une sensibilité de 100 dB et utilise une bobine mobile DUO double couche de 4’’. Il adopte également la technologie de refroidissement Malt Cross. Sa conception répond aux besoins de haut-parleurs de grave performants intégrés dans des systèmes professionnels.



SG-10

Le SG-10 est un guide d’ondes de 10’’ conçu pour les systèmes line array et destiné à générer un front d’onde plan. Il s’inscrit dans la gamme SG et son développement a reposé sur des outils avancés de simulation multiphysique. Le dispositif vise à maintenir de bonnes caractéristiques d’isophase du front d’onde.