COLORado PXL Curve 1

Le COLORado PXL Curve 1 est un projecteur LED RVBB compact, certifié IP65, équipé de fonctions de Pan, de Tilt et de zoom motorisé. Il intègre également deux lignes de cellules stroboscopiques LED en blanc froid et blanc chaud. Conçu pour des configurations de pixel mapping avec plusieurs projecteurs, il présente un mélange de couleurs et une tête rectangulaire compatible avec les autres modèles de la gamme COLORado PXL. Le pas de pixel peut être maintenu constant entre les appareils, qui peuvent être assemblés bord à bord sans outil. Le projecteur est pilotable via DMX, sACN et Art-Net, et il est compatible RDM et NFC.

COLORado Solo Edge 1 et 3

Le COLORado Solo Edge est une rampe LED certifiée IP65, conçue pour des applications de bain de pied et de nez de scène. Il utilise une optique à source unique produisant une lumière blanche ainsi qu’un mélange de couleurs homogène. Des indicateurs RVB pilotables permettent de signaler le bord de scène ou de fournir des repères visuels aux artistes. Le projecteur est conçu pour une installation bout à bout sans interstices ni câbles apparents, et intègre un affichage couvert ainsi qu’un filtre discret afin de limiter son impact visuel lorsqu’il est éteint. Il est disponible en deux versions : Solo Edge 3 (1 m) et Solo Edge 1 (0,5 m).

ÉPiX

La série ÉPiX Line 10 IP regroupe des barres LED conçues pour des configurations matricielles et destinées à un usage en conditions extérieures, avec un indice de protection IP65. Elles sont disponibles en deux longueurs, 1 m (L) et 0,5 m (S), et produisent un signal RVB à large gamut. Trois filtres optiques sont fournis afin de proposer différents rendus. La connectique XLR quatre broches et les accessoires d’assemblage standard facilitent l’intégration, tandis que le format compact est conçu pour être réparable. Utilisées avec le contrôleur ÉPiX D4 IP, elles prennent en charge l’Épix Mapping System, la détection automatique et le protocole MVR, pour une mise en œuvre en tournée ou en installation fixe.