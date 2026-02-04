Arolla Aqua HP

L’Arolla Aqua HP est un projecteur certifié IP66 équipé d’un moteur LED blanc propriétaire et d’un système optique de type Long Throw. Il offre une puissance de 1 400 W pour un flux lumineux de 60 000 lm à une température de couleur de 6 500 K.

Sa lentille frontale de 220 mm contribue à la distribution et à l’homogénéité du faisceau. La plage de zoom s’étend de 3,5° à 50° en mode standard et de 0,5° à 11° en mode LT, permettant des configurations de faisceau étroit ou large. Il intègre un système de découpe à quatre plans focaux, ainsi que des capteurs de position absolue et un système de freinage électronique, avec un suivi en temps réel des paramètres de Pan et de Tilt pour le contrôle et le repositionnement.

Arolla Aqua S-LT

L’Arolla Aqua S-LT s’intègre à la gamme Arolla Aqua Long Throw. Il est équipé d’un moteur LED blanc de 350 W à 6 500 K,

produisant un flux lumineux de 21 000 lm. Le projecteur dispose d’une plage de zoom de 3,8° à 52° et d’une lentille frontale de

140 mm. Certifié IP66, il est conçu pour une utilisation en extérieur et peut être employé dans différents contextes d’application.

Arolla Aqua M-LT

L’Arolla Aqua M-LT est équipé d’un moteur LED blanc de 550 W à 6 500 K, produisant jusqu’à 28 000 lm, et offre une plage de zoom de 3,8° à 52°. Certifié IP66, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur. Sa fonction de position absolue permet un réalignement précis après toute interruption, offrant ainsi une grande polyvalence.