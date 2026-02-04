Série U
La série U de d&b audiotechnik se compose de points sources compacts passifs ou réseau (U3/U3N, U5/U5N, U7/U7N). Elle offre une conception bipolaire pour un contrôle de directivité étendu, une réponse en fréquences linéaire jusqu’à 55 Hz, un guide d’ondes pivotant à 90° sans outil et d’évents inspirés de la série SL. Les modèles réseau intègrent un module hybride avec DSP, Milan natif, alimentation secteur ou POE++. Milan ou Dante via UxN et amplificateurs 5D/5DM, la série U s’adapte à tous les besoins.