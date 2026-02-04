EclerPLEX

EclerPLEX est une plateforme AV numérique pour concevoir, déployer et gérer des systèmes audio professionnels. Basée sur une architecture modulaire et évolutive, elle connecte le matériel et le logiciel Ecler et intègre des dispositifs tiers et technologies audio en réseau. Le concept de « workspace » permet d’exécuter plusieurs projets simultanément, comme mixage matriciel, paging ou automixing. Les canaux audio sont personnalisables en temps réel avec routing et monitoring DSP dynamiques. La plateforme se pilote via navigateur et inclut programmation par scripts, événements, panneaux utilisateur et surveillance audio. Les hôtes Vivo, compatibles EclerCloud, permettent la gestion et la supervision à distance.

Halo Series

Ecler Halo est une série d’amplificateurs multicanaux avec DSP réseau intégré. La gamme comprend des modèles à deux ou quatre sorties. Le pontage des sorties permet de gérer des lignes haute impédance ou d’augmenter la puissance en basse impédance. Une interface web intégrée facilite la programmation et le contrôle des fonctions, avec différents niveaux d’accès pour installateurs et utilisateurs. Tous les modèles disposent d’une interface Ethernet et prennent en charge le protocole Dante/AES67. Le contrôle utilisateur peut se faire via des panneaux personnalisables accessibles depuis l’interface web ou une application mobile. Les amplificateurs Halo peuvent être supervisés et gérés à distance via EclerCloud.