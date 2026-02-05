X-PO+

X-PO+ est une lampe destinée à l’éclairage de stands et d’espaces d’exposition. Son format compact permet une installation sur différents supports. Sa tête, composée de 15 pixels blanc chaud et blanc froid, peut s’orienter sur deux axes pour ajuster le faisceau. Compatible avec les cloisons de salon et les structures tubulaires, elle dispose d’un système d’accroche intégré. D’une puissance de 38 W, elle fournit 2 500 lm avec un IRC supérieur à 93. Les fonctions auto-on, mémorisation du dernier état et chaînage de jusqu’à dix unités sont également incluses.

VIP-R.U

VIP-R.U (Ultimate) est un mât d’éclairage destiné aux applications événementielles. Certifié IP65, il intègre une batterie amovible de 720 Wh et fournit une puissance de 100 W. Il comporte 38 LEDs RVB, blanc chaud, blanc froid et lime, toutes matriçables individuellement, produisant 3 500 lm avec un IRC supérieur à 93. Le contrôle s’effectue via un panneau avec écran OLED, en W-DMX, CRMX, RDM ou par télécommande. Il dispose également d’effets intégrés, d’une autonomie optimisée et d’un microphone embarqué.