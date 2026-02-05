Twyn
Twyn est un projecteur à tête mobile double face combinant deux systèmes d’éclairage dans un seul boîtier compact, compatible avec les GLP Creos et GLP JDC Burst 1. Un côté intègre un moteur wash 3 × 3 RVBL produisant jusqu’à 4 060 lm, avec zoom motorisé de 4° à 53° et un IRC supérieur à 85. L’autre côté comprend un système stroboscopique hybride, avec 36 LEDs blanches (22 800 lm) et 480 LEDs RVBB pour des accents colorés (plus de 12 400 lm). Le projecteur prend en charge une rotation continue en Pan et Tilt, inclut la connectivité en réseau maillé iQ.Mesh, pèse 16 kg et est livré avec un manchon DRX Dual pour le transport.