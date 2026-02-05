Solidcom H1

Le Solidcom H1 est un système d’intercom sans fil évolutif et sans licence pour les productions audiovisuelles. Il prend en charge jusqu’à 30 boîtiers et 12 groupes en mode autonome, ou 80 boîtiers et 100 groupes via la Geo Central Station. Sa technologie de commutation en cascade permet une couverture sur plus de 4 km². Le système est compatible avec Dante et les installations filaires existantes, et propose un accès cloud pour la gestion à distance. Le regroupement des boîtiers et l’installation simplifiée permettent une coordination stable des équipes, même sur de grands événements.

M1 Pro

Le Solidcom M1 Pro est un système de communication d’équipe. Il intègre une technologie ENC (double micro) qui réduit le bruit ambiant pour une meilleure intelligibilité vocale. La portée atteint jusqu’à 400 m en frontal ou 300 m à 360° grâce aux antennes amovibles. Le système est évolutif avec une cascade illimitée de bases (IP/4‑fils) et la gestion de trois groupes distincts. La connexion 1,9 GHz reste stable grâce au saut automatique de fréquence. Compact et ergonomique, le M1 Pro permet une coordination fiable des équipes sur des événements live ou sportifs.